Koronapandemien breier om seg i Afrika

Afrikas sentrum for sjukdomskontroll og førebygging (CDC) opplyser torsdag at kontinentet har kryssa milepælen. Tala viser òg at det er registrert over 48.000 dødsfall som følgje av covid-19 i dei 54 landa.

Det blir no åtvara mot at befolkninga er i ferd med å bli lei av smittevernet, samtidig som fleire land har byrja å lette på restriksjonane for å hindre at økonomien kollapsar.

Afrikanske helsestyresmakter er òg djupt bekymra for at kontinentet ikkje vil få tilgang på nyutvikla koronavaksinar sidan rike land allereie har sikra seg ein svært stor del av dosane.

