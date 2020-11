Leiande politikar i Sør-Italia teken for mafiasamband

utenriks

Saka gjeld Domenico Tallini som er leiar for regionalforsamlinga i Calabria, heilt på støvelspissen i Italia. Han er mistenkt for å ha hjelpt forretningsverksemda til Grande Aracri-familien.

Dette er ein familie som har ein finger med i mykje, og som politiet knyter til mafiaen i regionen. Blant tiltalepunkta er at Tallini skal ha hjelpt til med ei rekordrask handsaming av ein søknad frå Grande Aracri-syndikatet om å få opne ei apotekkjede i Calabria og andre stadar i Italia.

Dette skal ha vore ei motyting for at syndikatet i 2014 hjelpte Tallini med svært mange stemmer under regionalvalet, heiter det i påtalen som vart offentleggjort av politiet Carabinieri.

Den 68 år gamle Tallini er medlem av Forza Italia, partiet til den tidlegare statsministeren Silvio Berlusconi. Han har tidlegare òg vore medlem av det nyfascistiske partiet MSI.

Arrestasjonen er nok eit slag for den fattige regionen Calabria, som i årevis har vore i klørne til mafiaen, og som no slit med å handtere koronakrisa. Helsevesenet er på kanten av samanbrot, og sentralregjeringa i Roma må i all hast utnemne ein helsekommissær for regionen etter den oppsiktsvekkjande avgangen til forgjengaren.

Han hadde hatt jobben i to år, men fekk sparken 7. november då han i eit fjernsynsintervju avslørte at han ikkje ante at han hadde ansvaret for å utarbeide ein kriseplan mot koronapandemien.

Sidan då har to andre personar hatt jobben, men begge trekte seg etter dagar, tilmed timar. Regjeringa skal no for fjerde gong prøve å få fylt den viktige posisjonen.

(©NPK)