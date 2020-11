Nye ministrar i Danmark

utenriks

Mogens Jensen gjekk onsdag av som minister for mat, fiskeri, likestilling og nordisk samarbeid som følgje av mistillit i minkskandalen. Regjeringa vedtok å avlive all mink på grunn av eit mutert koronavirus utan at det var lovheimel for det.

Ministerpostane som Jensen hadde, blir no fordelte hos andre ministrar.

Ny minister for mat, landbruk og fiskeri er Rasmus Prehn, og det blir òg oppretta eit nytt departement for desse saksområda. Han har fram til no vore minister for utviklingssamarbeid.

Dermed blir Miljø- og matdepartementet delt opp. Lea Wermelin held fram som leiar for eit eige miljødepartement.

Ny utviklingsminister er Flemming Møller Mortensen, som er ny i regjeringa. Han får òg ansvaret for nordisk samarbeid, som tidlegare var ein del av Jensens portefølje.

Likestillingsområdet blir flytta til Arbeidsdepartementet, som framleis skal leiast av Peter Hummelgaard.

Alle tilhøyrer det danske regjeringspartiet Socialdemokratiet.

