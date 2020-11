USAs helseminister trur på vaksinasjon innan få veker

utenriks

Ein vaksinasjon kan dermed starte allereie i år, ifølgje Azar, melder Reuters.

Delstatane førebur seg på å distribuere vaksinane innan 24 timar etter at dei har vorte godkjende av helsestyresmaktene, og kravet om fryselagring og transport av vaksinane kjem ikkje til å vere til hinder for at USAs innbyggjarar får tilgang på vaksinen, ifølgje styresmaktene.

– Vi har no to trygge og svært effektive vaksinar som kan bli godkjende av mat- og legemiddeltilsynet FDA og er klare til å distribuerast innan veker, seier Azar.

Om lag 40 millionar dosar av dei to vaksinane, som begge må givast i to dosar med fire vekers mellomrom, vil vere tilgjengeleg innan slutten av året, opplyser helsestyresmaktene.

(©NPK)