Våpenkvile gjer etniske armenarar heimlause

utenriks

– Vi er heimlause no. Vi veit ikkje kvar vi skal dra og kvar vi skal bu. Det er hardt, seier Lusine Dadevusjan.

Ektemannen Garo har rive blikkplatene av taket og stabla dei på bilen. No lurer han på om han skal gjere som mange av naboane har gjort: Sette fyr på det som har vore ein kjær heim i over 20 år – eller sprengje det.

– Eg vil ikkje etterlate noko til muslimane, seier Garo.

Medan armenarane er ortodokse kristne, er aserbajdsjanarane i stor grad muslimar.

På 1990-talet var det aserbajdsjanarar som vart tvinga til å flykte herfrå, då armenske styrkar okkuperte området, som armenarane kallar Karvatsjar. Det var mot slutten av den førre krigen om Nagorno-Karabakh. Armenarar vart oppmuntra til å flytte hit. No er det dei som må gi slepp.

Tiår med ulmande konflikt vart i haust til full krig – og til slutt ein våpenkvileavtale som har skuffa mange armenarar.

Tok farvel med kloster

Kristne armenarar har den siste tida valfarta til det gamle klosteret Dadivank, som dei fryktar dei ikkje lenger kan besøkje når Aserbajdsjan overtek kontrollen. Ikon, kyrkjeklokker og andre gjenstandar er bore ut og frakta vekk.

Frå gravplassen i landsbyen Tsjarektar ber ein armensk familie bort leivningane etter sine døde. Dei fryktar at aserbajdsjanarar vil finne glede i å skjende gravene.

I helga skapte straumen av etniske armenarar trafikkork på fjellovergangen på vegen til Armenia. Korleis flyktningstraumen vil påverke det fattige landet, er uklart.

Føler seg svikta

Armenarar meiner Russlands president Vladimir Putin svikta dei med våpenkvila han sørgde for å få i stand. I Armenia blir avtalen oppfatta som eit nederlag, og det har ført til ei politisk krise.

Våpenkvileavtalen inneber at Armenia må overlate landområde rundt utbrytarrepublikken Nagorno-Karabakh til Aserbajdsjan. Områda har fungert som ei slags buffersone rundt enklaven og sørgt for direkte samband mellom enklaven og Armenia.

Etniske armenarar busett i sjølve Nagorno-Karabakh, får bli buande. Om lag 2.000 russiske fredsbevarande soldatar skal passe på enklaven og ein korridor som sikrar tilgang til Armenia.

Heimkomst

I provinshovudstaden Stepanakert har innbyggjarar som måtte flykte frå kampane i haust, no vendt tilbake.

Bela Khatsjaterjan er ein av dei. Etter to månader på flukt kom ho i helga heim til ei leilegheit som er spart for granatar, men som manglar både straum og gass. Likevel er det her ho vil bu.

– Dette er heimen vår, byen vår, seier ho.

(©NPK)