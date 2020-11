Arecibo-observatoriet står i fare for å kollapse

utenriks

Teleskopet på Puerto Rico er eitt av verdas største og har vore eit kjært verktøy for astronomane i verda i tiår.

Problema byrja i august, då ein av kablane som heldt 900 tonn med instrument på plass over den 305 meter breie antenna, rauk. Eit arbeid for reparere kabelen vart sett i gang, men den 6. november rauk endå ein av kablane.

No er faren stor for at resten av opphenget kan ryke når som helst, og eit reparasjonsforsøk blir rekna som svært farleg. Derfor har stiftelsen US National Science Foundation, som driv observatoriet, avgjort at det skal rivast.

– Stiftinga prioriterer tryggleiken til arbeidarane, staben til Arecibo-observatoriet og dei besøkjande, noko som gjorde denne avgjerda nødvendig, sjølv om det er beklageleg, seier NSFs leiar Sethuraman Panchanathan.

– I nesten seks tiår har Arecibo-observatoriet vore eit fyrtårn for banebrytande forsking og partnarskap i forskarmiljøet, seier han.

I forskarmiljøet vart nyheita motteken med sorg, og på Twitter vart meldingar med emneknaggen #WhatAreciboMeansToMe mykje delt, både blant interesserte amatørar og astronomar.

Ein actionscene i James Bond-filmen «GoldenEye» finn stad over teleskopet, og i filmen «Contact», basert på Carl Sagans bok, bruker ein astronom spelt av Jodie Foster observatoriet for å lytte etter signal frå utanomjordiske vesen.

(©NPK)