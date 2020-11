utenriks

– Dei siste dagane har vi sett betre framgang og meir rørsle på viktige område. Det er bra, seier EU-kommisjonens leiar, Ursula von der Leyen.

Den optimistiske fråsegna kjem dagen etter at samtalane på øvste nivå er sett på vent fordi ein av EUs forhandlarar har testa positivt for covid-19.

Framsteg i arbeidet med dei juridiske tekstane gjer at von der Leyen ser moglegheit for framgang òg dei næraste dagane, fordi «det no er noko av substans, som ein kan gå gjennom linje for linje».

