Den mistenkte i Maddie-saka blir verande i fengsel

utenriks

Mannen er berre identifisert som Christian B. Han vart i desember 2019 dømt til sju års fengsel for valdtekt av ei 72 år gammal kvinne i den portugisiske feriebyen Praia då Luz i 2005, den same byen tre år gamle Maddie forsvann frå to år seinare.

Han anka dommen til EU-domstolen med tilvising til feil ved utleveringa. Domstolen kom i september til at straffa var riktig, ei rettsavgjerd som bana vegen for at den tyske domstolen avviste anken som grunnlaus.

Christian B. har ei rekkje dommar bak seg og sonar no i Kiel ein dom for narkotikasmugling. Denne dommen er ferdig sona i januar 2021. Han søkte om framskoten lauslating og kunne ha vore frigitt om ikkje valdtektsdommen hadde vorte stadfesta.

No må han byrje soninga av dei sju åra i slutten av januar neste år.

Den nesten fire år gamle Madeleine McCann forsvann 3. mai 2007, og trass i ei internasjonal jakt på ein eller fleire gjerningsmenn, vart ingen tekne.

Men i juni overraska tyske påtalemakter med å kunngjere at dei granska Christian B. i samband med forsvinninga og at dei hadde «konkrete bevis» for at det var han som drap McCann.

Britisk politi behandlar framleis dette som ei forsvinningssak og er tilsynelatande ikkje overtydd om at Christian B. er drapsmannen.

(©NPK)