FN: Millionar kan døy i Jemen

utenriks

– I mangel på umiddelbar handling kan millionar av liv gå tapt, seier generalsekretær António Guterres fredag.

To av tre innbyggjarar har ikkje nok mat i Jemen, eit land med 28 millionar innbyggjarar sør på den arabiske halvøya.

I årevis har Jemen vore sentrum for den verste matkrisa i verda, drive fram av ein øydeleggjande krig.

Nedteljing

Jemenittiske Houthi-opprørarar som har støtte frå Iran, erobra hovudstaden Sana nord i landet i 2014. Året etter gjekk ein regional koalisjon leidd av Saudi-Arabia og støtta av USA til krig mot houthiane på vegner av regjeringa i sør.

FN har for lengst slått fast at krigen har utløyst den verste humanitære krisa i vår tid.

I Jemen går det føre seg «ei nedteljing til katastrofen», åtvara David Beasley i FNs tryggingsråd førre veke.

– Hungersnød er verkeleg ei reell og farleg moglegheit, og varsellampene blinkar raudt – så raudt som det går an, sa Beasley, som er leiar i FNs matvareprogram (WFP), organisasjonen som i år får Nobels fredspris mellom anna for innsatsen dei gjer i kampen mot svolt.

Halve rasjonar

FN har vore nøydd til å halvere rasjonane dei gir til 9 millionar menneske i Jemen. Faren er at ytterlegare 6 millionar jemenittar kan få nødhjelpsrasjonane sine halverte i januar.

Internasjonal hjelp forhindra hungersnød for to år sidan. Men i år er trusselen tilbake med aukande vald og ein valutakollaps som har gjort mat utilgjengeleg for stadig fleire.

Givarar har vore skeptiske til å leggje midlar på bordet på grunn av korrupsjon og avgrensingar som houthiane har lagt på hjelpearbeidarar.

Fryktar terrorstempel

Guterres' siste åtvaring kom etter meldingar om at president Donald Trump vurderer å stemple Houthi-rørsla som ein terrororganisasjon.

Det kan øydeleggje heilt for nødhjelpsleveransane og gjere situasjonen endå verre i Jemen, ifølgje hjelpeorganisasjonar.

Guterres viser berre indirekte til meldingane.

– Eg ber innstendig alle dei med innverknad om å handle umiddelbart for å hindre katastrofe. Eg ber òg om at alle unngår å ta grep som kan gjere den allereie ille situasjonen endå verre, seier generalsekretæren.

Nylege undersøkingar viser at minst 98.000 barn under fem år kan døy av underernæring sør i Jemen. Situasjonen kan vere endå verre i nord, der FN er i gang med liknande undersøkingar.