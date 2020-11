Kina held oppe forbod mot Boeings 737 MAX-fly

utenriks

Kina var det første landet som innførte forbod mot bruk av denne modellen etter to store ulykker som tok livet av 346 personar i 2018.

Kina viser framleis til tryggingsomsyn og seier det ikkje finst nokon plan for innfasing av 737 MAX i den kinesiske marknaden.

Amerikanske luftfartsstyresmakter godkjende onsdag endringane i kontrollsystemet til flyet, og opna for vanleg rutetrafikk.

Boeing sa førre veke at Kina er venta å kjøpe over 8.600 nye fly over dei neste 20 år. Innanlandstrafikken i Kina har teke seg opp til nivået frå tida før koronapandemien.

