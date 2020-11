Malmö stengjer symjehallar og galleri

utenriks

Kunngjeringa kjem same dag som svenske styresmakter innfører nasjonal skjenkestopp frå klokka 22, dei første alkoholrestriksjonane så langt i pandemien.

No blir altså ei rekkje fritidsinstitusjonar i den tredje største byen i Sverige stengde.

– Vi ser at det er eit problem for oss å stengje dei fordi dei har ein viktig funksjon for samhaldet vårt. Men akkurat no er ikkje tidspunktet å besøkje dei, seier ein talsmann for styresmaktene i Malmö.

Bibliotek held framleis ope, saman med andre institusjonar som vender seg til alle under 15 år.

