President Trump vil tale på Apec-møte

Som andre møte og konferansar no for tida, blir òg dette eit nettmøte, der leiarane i 21 land skal delta.

Kina har vorte drivkrafta i Apec etter at Trump gradvis har tona ned innsatsen i fleire internasjonale organisasjonar og tilmed trekt USA ut av fleire. Den kinesiske presidenten Xi Jinping brukte Apec-talarstolen torsdag til å framheve den økonomiske veksten til heimlandet.

Han omtalte Kina som eit nøkkelland for verdshandelen og forsikra at regjeringa i Beijing ville vidareføre politikken med ein open økonomi.

USA har ikkje sendt nokon til Malaysia for å representere Trump-administrasjonen, men det er gjort kjent at den amerikanske presidenten skal halde ein tale fredag. Møtet er i all hovudsak stengt for medium.

Gjennom åra i Det kvite hus har Trump berre ein gong tidlegare nytta høvet til å vende seg til leiarane i Apec-samarbeidet. Det skjedde i 2017.

