Rekordhøg koronasmitte i Russland

Samtidig opplyser fleire sjukehus at dei er i ferd med å gå tomme for legemiddel som blir brukte i behandlinga av koronapasientar. Russland har no over to millionar smitta, medan talet på døde har komme opp i 35.311. Berre fredag steig dette talet med 35.

Fleire distributørar varslar at moglegheitene for å fylle dei tomme lagera er små sidan etterspurnaden er langt større enn tilgangen.

Russland har registrert det femte høgaste talet på smitte i verda så langt under pandemien. Reuters melder at helsevesenet i landet, særleg i millionbyen Moskva, er i ferd å knele.

Legar i fleire russiske regionar rapporterer om mangel på antibiotika, legemiddel mot virus og andre medikament som blir brukte i behandlinga av covid-pasientar.

– Overlegar ringjer meg med få minutts mellomrom og bønnfell meg om medisinar. Dei har ikkje noko å behandle pasientane sine med. Og eg har ikkje noko å tilby dei, seier ein anonym medeigar i ei bedrift som distribuerer legemiddel i Russland.

