Studie: Koronasmitte gir truleg immunitet i minst seks månader

Forskarane har komme til dette resultatet som ledd i ein brei studie om moglegheita for å smittast på nytt etter at dei har fått høyre frå helsepersonell at ny smitte er svært uvanleg.

– Vi kan vere ganske sikre på, i alle fall på kort sikt, at dei fleste som får covid-19, ikkje får det ein gong til, seier professor David Eyre, ein av forskarane bak studien, som meiner resultatet er gode nyheiter.

Forskarane understrekar likevel at dei ikkje har nok data til å seie noko om kor sannsynleg ny smitte er ut over seks månader.

