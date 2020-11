Sverige innfører dei første avgrensingane på alkoholservering

utenriks

Skjenkestader kan heller ikkje halde ope etter klokka 22.30.

Forbodet skal gjelde heilt fram til slutten av februar.

Tanken bak tiltaket er at barar og restaurantar kan bidra til å spreie koronasmitte, og at alkohol reduserer dømmekrafta, opplyste sosialminister Lena Hallengren på ein pressekonferanse førre veke.

Fryktar fleire vil drikke heime

Bransjen har reagert negativt på tiltaket, som dei fryktar kan føre til at folk i staden drikk meir heime.

– Det er betre at det skjer på restaurantar enn i heimemiljø og på festar, som eg dessverre trur blir konsekvensane, seier leiar for bransjeorganisasjonen Visita, Jonas Siljhammar, til TT.

– På restaurantar skjer alkoholkonsumet i ordna former, og det finst smitteavgrensingstiltak, legg han til.

– Inngripande

Men avgrensingar på alkoholservering er ikkje det einaste tiltaket svenskane no innfører. Tysdag 24. november blir det forbode med offentlege samlingar på meir enn åtte personar. Forbodet vil gjelde i fire veker.

– Dette er eit svært inngripande tiltak, men heilt nødvendig, seier statsminister Stefan Löfven til SVT.

Löfven seier at årsaka til forboda òg er eit resultat av haldningane svenskane har til viruset.

– I vår var folk kjenslevare for viruset. Då rakk det med råd og tilrådingar for å få folk til å halde avstand og endre planane sine, legg han til.

Skansen stengjer

Avgrensinga på kor mange som kan samlast, har ført til at utandørsmuseet og turistattraksjonen Skansen for første gong på 129 år har vedteke å stengje portane. Museet held ope til fredag 27. november.

– Vi ser at vi bør stengje for å ytterlegare bidra til å redusere smittespreiinga og eit trygt samfunn for alle, seier administrerande direktør John Brattmyhr.

Han opplyser at utandørsmuseet, som også rommar ei stor scene, er i ein ekstremt alvorleg økonomisk situasjon og vil omstille seg for å overleve.

I tillegg er det opna for meir inngripande lokale tiltak. Torsdag opna regjeringa i Sverige for lokale forbod mot besøk på sjuke- og pleieheimar.

Ein av ti testar er positive

Same dag vart det kjent at Sverige har passert 200.000 smittetilfelle. Totalt er det registrert 6.340 koronadødsfall, viser tal frå Folkhälsomyndigheten.

Torsdag vart det registrert over 4.600 smittetilfelle på eitt døgn. Dei siste to vekene har talet på smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar vore 562.

Over 250.000 vart testa førre veke, og 12,9 prosent av dei testa positivt.

– Det er framleis ein auke samanlikna med tidlegare veker. Det er framleis ein svært alvorleg situasjon i Sverige. Ein høg del av dei testa er positive, sa avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten.

