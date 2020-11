WHO rår mot bruk av Remdesivir mot covid-19

utenriks

Det globale rådet kjem etter ei ny gransking som viser at antiviruspreparatet ikkje gir lindring for korona, slik tidlegare studiar antyda, melder TT, med tilvising til Reuters.

Tidlegare undersøkingar av Remdesivir kunne tyde på at det gav eit kortare sjukdomsforløp, og medisinen har vorte brukt i mange land. I oktober bestilte EU ein halv million dosar til ein verdi av drygt ti milliardar kroner.

Men for rundt ein månad sidan kom WHO til den konklusjonen at Remdesivir har liten eller ingen effekt mot covid-19. No har eit WHO-panel som gir internasjonale retningslinjer, komme til same konklusjon og rår mot bruken av legemiddelet, melder Reuters.

