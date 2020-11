Avis: Storbritannia kan godkjenne koronavaksine til veka

utenriks

Avisa får opplyst at britiske helsestyresmakter er i ferd med å byrje ei formell godkjenning av vaksinen og at det britiske helsevesenet NHS er bede om å førebu seg på vaksinasjon frå 1. desember.

Dermed kan britane bli dei første til å godkjenne vaksinen, ifølgje The Telegraph. Storbritannia har bestilt 40 millionar dosar og ventar å få levert ti millionar av dei innan nyttår.

Kvar person må få to dosar, og ti millionar er med andre ord nok til å vaksinere fem millionar menneske.

Det uavhengige medisintilsynet i landet, MHRA, vart før helga bede om å studere Pfizers koronavaksine så snart som mogleg med sikte på snarleg godkjenning.

The Telegraph skriv òg at statsminister Boris Johnson ønskjer å lempe på koronatiltaka i jula, og ei regjeringskjelde seier til det tyske nyheitsbyrået DPA at Johnson vil leggje fram detaljar om dette måndag.

Også USA håpar å kunne starte med omfattande vaksinasjon før jul.

Vaksineekspertane i mat- og medisintilsynet i landet, FDA, skal truleg møtast frå 8. til 10. desember for å drøfte ei godkjenning av vaksinane til Pfizer og Moderna. Det er så venta at den første vaksinen blir godkjend 11. eller 12. desember og at utsendinga kan starte to dagar etter.

(©NPK)