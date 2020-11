Biden vil ha Blinken og Kerry

utenriks

Måndag stadfesta Biden spekulasjonane i fleire amerikanske medium og opplyste at han vil nominere tidlegare viseutanriksminister Tony Blinken til posten som utanriksminister.

58-åringen var frå 2015 til 2017 viseutanriksminister under dåverande utanriksminister John Kerry i president Barack Obamas administrasjon.

Blinken har òg to års fartstid som nestkommanderande for den nasjonale tryggingsrådgivaren i landet og var sentral i arbeidet med å forme ut Obamas politikk overfor Afghanistan, Pakistan og Iran.

Israel-venn

Han har markert seg som ein trufast støttespelar for Israel og forsvarte bombinga til landet av Gazastripa i 2014.

Alt i 2008 byrja Blinken å arbeide for Joe Biden, og som utanrikspolitisk rådgivar for Biden i valkampen slo han fast at det vil vere uaktuelt for den nye presidenten å knyte vilkår til den amerikanske militærhjelpa til Israel.

Saudi-Arabia

USAs forhold til Saudi-Arabia vil derimot bli teke opp til ny vurdering under Biden, «for å sikre at det fremjar våre interesser og er i tråd med verdiane våre», sa Blinken i eit intervju i oktober.

Biden nominerer òg ein annan veteran frå Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal tryggingsrådgivar.

Sullivan var tryggingspolitisk rådgivar då Biden var visepresident, og har òg vore rådgivar for Hillary Clinton.

Klimautsending

Biden kunngjorde måndag òg at han ønskjer tidlegare utanriksminister John Kerry som spesialutsending for klima.

Kerry var Demokratanes presidentkandidat i 2004, men tapte for George W. Bush. Han var seinare utanriksminister frå 2013 til 2017 under Obama.

Cubanskfødde Alejandro Mayorkas er nominert til posten som leiar for Department of Homeland Security, som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk.

CIA-topp

Biden nominerer samtidig CIAs tidlegare nestsjef Avril Haines til posten som USAs øvste etterretningssjef og vil ha Linda Thomas-Greenfield som FN-ambassadør. Ho var viseutanriksminister med ansvar for Afrika under Obama og har òg vore ambassadør i Liberia.

– Vi har inga tid å miste når det gjeld tryggleiks- og utanrikspolitikken, seier Biden i ei kunngjering.

– Desse personane er erfarne og testa i krise, og dei er òg innovative og har fantasi, seier han vidare.

