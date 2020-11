Biden vil ha Kerry som klimautsending

utenriks

Måndag stadfesta Biden spekulasjonane i fleire amerikanske medium og opplyste at han vil nominere tidlegare viseutanriksminister Tony Blinken til posten som utanriksminister.

Biden opplyste vidare at han vil ha tidlegare utanriksminister John Kerry som spesialutsending for klima, og dessutan cubanskfødde Alejandro Mayorkas som leiar for Department of Homeland Security som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk.

Biden nominerer samtidig CIAs tidlegare nestsjef Avril Haines til posten som USAs øvste etterretningssjef.

– Vi har inga tid å miste når det gjeld tryggleiks- og utanrikspolitikken, seier Biden i ei kunngjering.

– Desse personane er erfarne og testa i krise, og dei er òg innovative og har fantasi, seier han vidare.

