Britar kan snart besøkje pubar og butikkar igjen

utenriks

Frå onsdag 2. desember kan butikkar, treningssenter og religiøse og sosiale møteplassar igjen halde ope, og folk vil ikkje måtte halde seg heime, opplyste statsminister Boris Johnson måndag.

Den fire veker lange nedstenginga vart innført for å få bukt med smittespreiinga i England og resten av Storbritannia, der over halvannan million menneske er stadfesta koronasmitta, ifølgje det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Måndag sa Johnson at restriksjonane blir lempa på fordi ein har betre moglegheiter for massetesting og ligg godt an i utvikling av ein vaksine.

