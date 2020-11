Britisk høgsterett avgjer lagnaden til «IS-brud»

utenriks

Spørsmålet som høgsterett skal ta stilling til, er om Begum (20) skal få komme tilbake til Storbritannia for å anke saka, slik ho har bede om.

Ifølgje BBC vil rettsavgjerda kunne få store følgje ikkje berre for Begum, men også for andre som har hamna eller hamnar i liknande situasjonar i framtida.

Begum reiste til Syria saman med to jamaldra venninner etter å ha vorte rekrutterte av IS medan ho framleis var skuleelev i London.

Då IS vart drive vekk frå det sjølverklærte kalifatet sitt, enda ho opp i ein kurdiskdriven leir i Nord-Syria, der ho i februar i fjor vart intervjua av BBC og bad om å få komme heim.

– Tryggingstrussel

I staden vedtok den britiske regjeringa å ta frå henne statsborgarskapet ved å vise til at ho òg har statsborgarskap i Bangladesh, der foreldra hennar kjem frå. Grunngivinga er at ho utgjer ein fare for tryggleiken i riket.

Under intervjuet var Begum høggravid, men barnet døydde berre nokre veker gammalt. Tidlegare har ho mista to andre barn.

I juli konkluderte tre dommarar i ein ankedomstol med at Begum bør få komme til Storbritannia for å anke avgjerda.

Prinsipielt viktig

Etter dette vann regjeringa fram med ønsket sitt om å anke saka til høgsterett sidan ein av dommarane meinte at saka reiser ei rekkje generelle spørsmål som er viktige for allmenta.

Begum hevdar at ho gifta seg med ein nederlendar som hadde konvertert til islam like etter at ho kom til IS-kontrollert territorium i Syria.

Begum er fødd og oppvaksen i Storbritannia, og Bangladesh nektar å gi henne statsborgarskap. Dermed er ho no i realiteten statslaus.

Dei to andre jentene som reiste til Syria samtidig som Begum, er begge døde.

