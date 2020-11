Chris Christie seier Trumps valsøksmål er ei nasjonal flause

utenriks

– For å vere ærleg har måten advokatane til presidenten har opptredd på, vore ein nasjonal flause, sa Christie til TV-kanalen ABC søndag.

Christie viser til at Trump-kampanjen ofte fremjar påstandar om valfusk «utanfor rettssalen» men at dei ikkje fører bevis for retten.

Kampanjen har retta ei rekkje søksmål i fleire vippestater, med krav om stans i oppteljing eller avvising av stemmer, med mål om å endre valutfallet.

Christie, som tidlegare har vore guvernør i New Jersey, har lenge vore ein av Trumps allierte og hjelpte han mellom anna med førebuingar før debattane mot utfordrar Joe Biden i haust.

– Eg har vore ein av støttespelarane til presidenten. Eg har stemt på han to gonger. Men val har konsekvensar, og vi kan ikkje halde fram med å late som at det skjedde noko her som ikkje skjedde, sa Christie.

