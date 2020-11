Danmarks regjering noko ned på måling etter minkskandalen

utenriks

Socialdemokraterna går tilbake 2,1 prosentpoeng på den siste meiningsmålinga Voxmeter har gjort for Ritzau. Det er den lågaste oppslutninga sidan mars.

Samtidig er endringa mindre enn feilmarginen i målinga, og partiet ligg høgare enn ved valet i juni 2019. Då enda statsminister Mette Frederiksens parti på 25,9 prosent.

Målinga er gjord mellom 16. og 22. november, altså etter fadesen der regjeringa gav ordre om at alle minkar i landet måtte avlivast. Grunnen var risikoen for å spreie ein mutert variant av koronaviruset.

Ordren vart gitt 4. november, men berre nokre dagar seinare kom det fram at regjeringa ikkje hadde lovheimel til å krevje masseavlivinga. Førre veke måtte matminister Mogens Jensen gå.

Opposisjonen har vore på offensiven og har kravd at heile regjeringa må gå, men dei har ikkje klart å flytte mange veljarar. Dei blå partia ligg på 45,2 prosent, medan den raude blokka hamnar på 53,6 prosent. Det er ein liten oppgang for dei blå og ein nedgang for dei raude, men endringa er innanfor feilmarginen på 3,1 prosent, skriv Ritzau.

