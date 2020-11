Europeisk kvartett truar med å straffe dei om hindrar fred i Libya

utenriks

Dei fire landa ber om at alle libyske og internasjonale aktørar avstår frå parallelle initiativ som kan undergrave den FN-leidde fredsprosessen.

Dei ønskjer inga utanlandsk innblanding i prosessen, og i ei fråsegn måndag varslar dei straffetiltak mot alle som anten hindrar prosessen, plyndrar den libyske statskassa eller gjer seg skuldig i menneskerettsbrot.

Tidlegare har den vesteuropeiske kvartetten skulda både Russland og Tyrkia for utidig innblanding i Libya, men denne gongen blir ingen namn nemnd.

Russland har vorte skulda for å støtte leigesoldatar som kjempar mot den FN-støtta Tripoli-regjeringa, medan Tyrkia både skal ha utplassert soldatar og sendt dronar til Libya for å støtte regjeringa som Russland motarbeider.

Under fredsforhandlingane den siste tida har dei krigførande partane i Libya vorte samde om eit vegkart for fredsprosessen, og det er duka for val 24. desember etter at ei våpenkvile vart inngått i oktober.

