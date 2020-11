Fann nesten 2000 år gamle leivningar i Pompeii

utenriks

Den mektige italienske vulkanen hadde eit dødeleg utbrot i år 79. Styresmaktene som har ansvaret for utgravingane, varslar at dei to leivningane vart funne i Civita Giuliana, 700 meter nordvest for Pompeii.

Dei to vart funne i ein villa med utsikt over Napolis bukt og har lege bevart under vulkanoska som dekte folk og bygningar. Oskelaget har gjort at både leivningar, bygningar og gjenstandar er svært godt bevarte, og Pompeii har vorte eit internasjonalt turistmål.

Forskarane trur leivningane som no er funne, tilhøyrer ein ung slave og ein rik, eldre mann. Dette er basert på restane av kleda.

Leivningane vart funne i ein krypt knytt til villaen der bebuarane truleg gøymde seg for vulkanutbrotet. Like ved villaen vart det funne ein stall og leivningane av tre hestar i selar. Utgravingane i Pompeii held fram trass i koronaviruset, men pandemien har sett ein stopp for turistbesøka til den historiske staden.

Vesuvs utbrot i år 79 er blant dei dødelegaste kjende vulkanutbrota i Europa. Truleg vart minst 2.000 menneske drepne av lavaen og den glovarme lufta som følgde utbrotet.

