Millionar blir testa og nye nedstengingar i Kina etter koronasmitte i tre storbyar

Det var førre veke at det vart oppdaga koronasmitte som hadde vorte overført lokalt i byane Tianjin, Shanghai og Manzhouli.

Sjølv om det berre skal dreie seg om nokre få tilfelle samanlikna med USA og andre land, er det sett i verk omfattande tiltak for å hindre vidare smittespreiing.

I Shanghai vart det måndag meldt om to lokalt overførte smittetilfelle siste døgn, noko som betyr at sju har fått påvist smitta sidan fredag. Dei to er nærkontaktar til ein flyplasstilsett som vart diagnostisert med covid-19 tidlegare i november.

Søndag kveld vart det vedteke at alle tilsette på Pudong internasjonale lufthamn skulle testast, og måndag morgon var det allereie teke 17.719 testar, opplyser styresmaktene.

Mange ekspertar har åtvara om at det er større risiko for at viruset spreier seg når vêret er kaldt, og nylege utbrot har vist at det framleis er risiko for at viruset kjem tilbake i Kina, sjølv om det i stor grad er under kontroll.

Kina har, sidan viruset først vart oppdaga i Wuhan på slutten av fjoråret, registrert 86.442 smittetilfelle og 4.634 koronarelaterte dødsfall.

