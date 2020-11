Nato fattar Afghanistan-avgjerd i februar

utenriks

USAs avtroppande president Donald Trump varsla nyleg ytterlegare amerikansk nedtrapping i Afghanistan, noko Stoltenberg då åtvara mot.

20. januar overlèt Trump presidentstolen til demokraten Joe Biden, og først etter den tida vil Nato ta stilling til si eiga framtid i Afghanistan. Avgjerda vil ifølgje Stoltenberg bli teken på forsvarsministermøtet i februar.

– Vi vil stå overfor eit vanskeleg val, seier Stoltenberg.

– Anten å bli verande og betale prisen for framleis militært engasjement, eller trekkje oss ut og risikere at framstega vi har oppnådd går tapt. Og at fredsprosessen mislykkast, seier han.

USA og andre vestlege land hjelpte i oktober 2001 ein allianse av krigsherrar og opprørarar til makta i Kabul og har sidan prøvd å hjelpe afghanske regjeringsstyrkar med å nedkjempe Taliban.

Nato har framleis rundt 12.000 soldatar i landet, der dei driv opplæring av afghanske tryggingsstyrkar. Noreg deltek med rundt 60 spesialsoldatar i Kabul.

