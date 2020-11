To personar knivdrepne i kyrkje i California

utenriks

Det var inga gudsteneste på det aktuelle tidspunktet, men fleire heimlause hadde fått komme inn i kyrkja så dei ikkje skulle fryse.

Knivstikkinga skjedde seint søndag kveld lokal tid.

Det vart raskt meldt at ein person var arrestert, men dette vart seinare avvist av politiet. Det vart i staden sagt at det var snakk om ei noverande hending, og at det vil bli offentleggjort fleire opplysningar seinare.

TV-kanalen KTVU har meldt at ein 22 år gammal mann vart arrestert då han freista å flykte frå åstaden, men utan at dette er stadfesta.

Motivet for ugjerninga er ikkje kjent. Offera skal ifølgje ei ikkje namngitt kjelde ha vore både i og utanfor kyrkja.

