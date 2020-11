Åtte drepne av bilbomber nord i Syria

utenriks

I landsbyen Al-bab vart den lokale politisjefen drepen av ei bombe som var skjult i bilen hans, ifølgje den syriske eksilgruppa.

To andre politimenn og to sivile vart òg drepne, og 19 andre vart såra i den kraftige eksplosjonen, ifølgje SOHR.

I landsbyen Afrin vart tre menneske drepne og 16 såra då ei bilbombe vart utløyst nær eit bakeri.

Ingen har teke på seg ansvaret for dei to bilbombene, men den ytterleggåande islamistgruppa IS har gjennomført ei rekkje angrep i Al-Bab etter at dei vart drivne ut av området av tyrkiske styrkar i 2017.

