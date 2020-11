Ekspertar fryktar amerikanarar ikkje vil følgje koronaråda til thanksgiving

utenriks

Torsdag feirar amerikanarane thanksgiving. På grunn av koronapandemien har dei vorte oppmoda til å avgrense feiringa i år, men ekspertar fryktar mange ikkje vil bry seg.

– Då dette starta tidleg i mars, stod vi ikkje overfor thanksgiving og jul, og vi hadde ikkje det same sjukdomsbiletet som no. For meg er det den største bekymringa dei neste vekene, seier David Rubin, direktør for PolicyLab ved Barnesjukehuset i Philadelphia.

Han trur det er ein del motstand mot råda og fryktar thanksgiving-feiringa vil føre til større belastning på overbelasta sjukehus og ein endå større auke i koronasjukdom og død.

Over 1 million på flyplassane

USA har i gjennomsnitt 165.000 nye smittetilfelle per dag, noko som er ein auke på over 70 prosent på to veker, ifølgje Johns Hopkins University. Sjukehusinnleggingar og dødsfall aukar òg kraftig inn mot høgtida.

Derfor har lokale styresmakter i fleire delstatar innført tiltak som forbod mot sosiale samankomstar, avgrensingar i talet på personar som kan samlast heime, portforbod om natta og påbod om bruk av munnbind.

Det amerikanske smittevernsenteret CDC har òg rådd mot reising i thanksgiving-perioden. Likevel strøymde meir enn 1 million menneske til amerikanske flyplassar søndag, ifølgje Transportation Security Administration. Det er det høgaste talet sidan byrjinga av pandemien.

For mange ignorerer råda

Debra Bogen, helsedirektør for Allegheny County i Pennsylvania, seier at det er for mange som ikkje bryr seg om smittevernråda, og at resultatet er ukontrollert spreiing av viruset.

– Dei siste vekene har eg bede folk om å følgje reglane, avgrense samankomstar og festar, halde seg heime bortsett frå ved nødvendigheiter og bruke munnbind. Eg er ferdig med å be, seier Bogen.

Ho seier råda om å halde seg heime vil bli eit påbod om folk ikkje skjerpar seg.

