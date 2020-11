FN: Over 40.000 flyktningar frå borgarkrigen i Etiopia har komme til Sudan

utenriks

Sudan står dermed overfor ei stor oppgåve med å handtere flyktningstraumen frå Etiopia, slår FN fast.

Sidan borgarkrigen i Tigray-regionen braut ut, har meir enn 40.000 flyktningar teke seg til nabolandet Sudan. FN opplyser at dei gir livreddande hjelp på staden med samarbeidspartnarane sine, men at det er behov for humanitær hjelp til området.

Det er ikkje husly til alle som treng det, det manglar mat og medisin. Ifølgje FN får rundt 300 feilernærte barn hjelp i dei mellombelse flyktningleirane.

– Vi held fram med å flytte flyktningar vekk frå grensa inn i Sudan. Per måndag har like over 8.000 vorte flytta, opplyser FN.

FN-byrået er òg bekymra for tilstanden til sivilbefolkninga internt i Etiopia og ber partane i konflikten følgje internasjonale forpliktingar om å verne sivile.

