utenriks

Fransk politi gjekk natt til tysdag til aksjon for å stengje ned ein teltleir for migrantar som er sett opp på Republikkplassen sentralt i Paris. Bileta frå aksjonen viser at politiet gjekk hardt til verks, og mellom anna brukte dei vald mot demonstrantar.

Innanriksminister Gérald Darmanin kallar bileta «sjokkerande» og seier at han krev at politiet kjem med ei forklaring.

Han varslar at regjeringa vil ta grep etter å ha fått rapporten frå politiet frå aksjonen.

