Internasjonal luftfart kan reddast med vaksinekrav

utenriks

Positive nyheiter om utviklinga av vaksinar mot koronaviruset gir flybransjen håp om å kunne ta opp att den internasjonale flytrafikken neste år.

Sjefen for Australias største flyselskap, Qantas, seier at når ein vaksine er allment tilgjengeleg, vil dei truleg krevje at passasjerar er vaksinerte før dei kan reise til utlandet eller lande i Australia.

Qantas-sjef Alan Joyce seier han har snakka med kollegaer i andre flyselskap rundt om i verda om moglegheita for eit «vaksinasjonspass» for internasjonale reisande.

Også Sør-Koreas største flyselskap har ei liknande melding. Jill Chung, talsperson for Korean Air, seier det er ei reell moglegheit for at flyselskap vil krevje at passasjerar blir vaksinerte, sidan styresmaktene sannsynlegvis vil krevje vaksinasjonar som eit vilkår for å oppheve karantene for nykomne.

