Nederlandsk høgrepopulist trekkjer seg etter nazihyllest

utenriks

Thierry Baudet grunnla det EU-skeptiske partiet i 2016 og fekk raskt vind i segla. No går nedturen like raskt i kjølvatnet av meldingar i ein gruppechat, der det har komme både antisemittiske og homofobe fråsegn.

– Baudet trekte seg som partileiar i dag, seier partiet i ei fråsegn. Han held fram som medlem av nasjonalforsamlinga.

Den avgåtte leiaren la måndag ut ei videomelding der han hevda å vere dømd av media og at partiet hadde vore for raske med å plassere skuld for meldingane.

Ifølgje avisa Het Parool skal ei av meldingane ha komme frå ein student som hevda at «jødar har internasjonale pedofile nettverk». Den same studenten skreiv at «Nasjonalsosialistane hadde den beste økonomiske oppskrifta nokosinne», skriv avisa.

Nestleiar Lennart van der Linden tek mellombels over toppvervet etter Baudet.

