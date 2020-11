Styrtrike Kuwait står overfor gjeldskrise

utenriks

Kuwait er rekna som eitt av dei rikaste landa i verda, noko som tydeleg viste seg då ein månadslang koronanedstenging vart oppheva nyleg. Medan innbyggjarar i andre land som har vore stengt ned flokkar til matbutikkane, var det lange køar utanfor eksklusive smykkebutikkar då Kuwait opna igjen.

Landet har for første gong vorte nedgradert av kredittvurderingsbyrået Moody, og finansministeren seier landet snart ikkje kan betale lønn til dei mange offentleg tilsette. Nasjonalbanken varslar at landet styrer mot eit underskot på 40 prosent.

Medan andre oljerike land i regionen har nedjustert budsjetta etter fallande oljepris, har Kuwait køyrt på som før. For at budsjettet skal gå opp må oljeprisen vere over 86 dollar fatet. No ligg han på like over 40 dollar.

Trass i dei økonomiske problema, kjem ikkje Kuwait til å søkje internasjonal naudhjelp for å komme seg ut av krisa, spår analytikarar. Landet har eit massivt oljefond, men er venta å låne opp mot 65 milliardar dollar for å betale ned statsgjelda.

Nasjonalforsamlinga skal ta stilling til det gigantiske lånet og andre økonomiske kriseplanar etter valet 5. desember. Dagens økonomiske problem er berre starten, åtvarar ekspertar.

– Vi kan ha det gøy i 10, 20 år til, men kva kjem etter det? Kva vil skje med sønene og barnebarna våre? spør budsjettekspert Barrak Algharabally ved universitetet i Kuwait.

