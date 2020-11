Svensk-iransk forskar kan om kort tid bli avretta i Iran

utenriks

Den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali skal ifølgje svenske Amnestys opplysningar òg ha ringt kona si for å ta farvel.

– Det er forferdelege opplysningar, seier Ami Hedenborg, presseansvarleg i svenske Amnesty.

Menneskerettsorganisasjonen har lenge jobba for at Djalali, som har vore fengsla i fire år, skal lauslatast. I april 2016 vart han arrestert av iransk politi under ein førelesingstur i det opphavlege heimlandet sitt, skriv Expressen.

Amnesty håpar no at den svenske utanriksministeren skal gjere noko i saka.

