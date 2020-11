Svensk-iransk forskar risikerer å bli avretta i Iran

utenriks

Utanriksminister Ann Linde har teke opp saka med den iranske motparten sin.

Ifølgje svenske Amnesty har den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali ringt kona si for å ta farvel.

– Han sa han neppe kjem til å kunne ringje meg igjen, seier Vida Mehrannia etter samtalen med ektemannen tysdag morgon. Då var det ein månad sidan sist ho hadde høyrt frå han.

– Først vart eg glad for å høyre stemma hans, men det gjekk raskt over. Han sa han ikkje hadde mykje tid, men ringde for å seie at han skulle flyttast til eit anna fengsel og sitje på isolat medan han venta på straffa, fortel Mehrannia. Ho seier ho føler seg makteslaus med tanke på Djalalis lagnad.

– Det kjennest uverkeleg, det går ikkje an å forklare. I alle desse åra har eg hatt eit håp. No veit eg ikkje om eg har det lengre.

– Forferdeleg

– Dette er forferdelege opplysningar, seier presseansvarleg Ami Hedenborg i svenske Amnesty om nyheita om at Djalali kan bli avretta om kort tid.

Menneskerettsorganisasjonen har lenge jobba for at Djalali, som har vore fengsla i fire år, skal setjast fri.

Den iranskfødde legen er forskar i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utanfor Stockholm. Han var på ein forelesningstur i det opphavlege heimlandet sitt då han vart arrestert av iransk politi i 2016, skriv Expressen.

Djalali, som har dobbelt statsborgarskap, vart skulda for spionasje og dømd til døden i 2017. Det meste av tida etterpå har han sete i det berykta Evin-fengselet utanfor hovudstaden Teheran.

Håpar på UD

Amnesty håpar no at svenske styresmakter gjer noko i saka.

Utanriksminister Ann Linde ringde tysdag den iranske motparten sin Mohammad Javad Zarif i eit forsøk på å stanse avrettinga, noko ho sjølv opplyste om på Twitter.

Ifølgje Lindes pressesekretær Andreas Enbuske snakka ho òg med Vida Mehrannia, men vil ikkje kommentere kva som vart sagt under samtalen.

På spørsmål om Linde lykkast med å stanse avrettinga, svarer Enbuske:

– Eg har ingen fleire kommentarar.

(©NPK)