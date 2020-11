Tyskland kan forlengje koronanedstenging til like før jul

utenriks

Merkel skal møte representantar frå dei 16 delstatane onsdag for å koordinere den vidare koronahandteringa i landet. I forkant av møtet har delstatsministrane hatt samtalar, der dei vart samde om å be Merkel forlengje tiltaka, opplyser kjelder til det tyske nyheitsbyrået DPA.

Medan dei møttest åtvara det europeiske smittevernbyrået ECDC om at tiltaka som akkurat no er innførte, ikkje er tilstrekkelege. ECDC meiner dette gjeld for Tyskland og åtte andre EU-land.

Prognosane til smittevernbyrået tilseier likevel at smittesituasjonen vil betrast om landa innfører like strenge tiltak som dei gjorde i april.

Restaurantar og utestader vart stengde i Tyskland i starten av november, saman med teater, museum og symjehallar. Tiltaka skulle i utgangspunktet gjelde ut månaden.

Merkel og andre framståande tyske politikarar har varsla at den noverande nedstenginga, som i utgangspunktet skulle gjelde ut november, kan bli forlengde, fordi dei daglege smittetala har halde fram å vere høge.

Statsministeren har òg ønskt å innføre strengare reglar for bruk av munnbind i skulane og strengare rammar for sosiale samankomstar.

– Vi har ikkje komme så langt som vi hadde ønskt når det gjeld kontaktrestriksjonar, sa Merkel søndag.

(©NPK)