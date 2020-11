Abiy held fast på at opprørarane vil bli knuste

utenriks

Det internasjonale pressa mot fjorårets fredsprisvinnar aukar, men Abiy Ahmed bøyer ikkje av.

– Verdssamfunnet må avstå frå uvelkommen og ulovleg innblanding, heiter det i ei kunngjering frå den etiopiske statsministeren onsdag morgon.

Søndag gav Abiy opprørarane i Tigray-provinsen frist på 72 timar til å overgi seg, noko TPLFs leiarar hittil har nekta å gjere.

Onsdag omringa stridsvogner frå regjeringsstyrkane regionhovudstaden Mekele i Tigray, ein by med rundt ein halv million innbyggjarar, som dei truar med å ta over.

Farleg

Abiy har bede Mekeles innbyggjarar om å halde avstand til TPLF og leiarane deira, og truar med eit nådelaust angrep.

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, åtvarar mot følgja.

– Den ytst aggressive retorikken på begge sider når det gjeld kampen om Mekele, er farleg provoserande, og risikoen er stor for at allereie sårbare og redde sivile, blir utsette for stor fare, sa ho tysdag.

Det at Tigray-leiarar visstnok skjuler seg blant sivile, gir ikkje den etiopiske staten rett til å bruke artilleri i folkerike område, slo Bachelet fast.

Flyktar

Hundrevis av menneske, om ikkje tusenvis, er drepne sidan etiopiske regjeringsstyrkar innleidde offensiven sin mot Tigray for tre veker sidan, og over 40.000 sivile har flykta til nabolandet Sudan.

Forholda for flyktningane er svært vanskelege, og dei fleste av dei har korkje tak over hovudet eller tilstrekkeleg med mat og medisinar.

– Vi er absolutt ikkje budde på dette, seier guvernøren i Qadareif-provinsen i Sudan, Suleiman Ali Mousa.

– Vi flykta frå krig. Vi var redde for å døy i krigen, derfor kom vi hit. Vi vil ikkje døy av svolt og sjukdom her. Om nokon vil hjelpe oss, så må dei gjere det raskt, seier ein av flyktningane, Terhas Adiso.

Situasjonen for nærare 100.000 eritreiske flyktningar i leirar nord i Tigray blir òg stadig meir vanskeleg.

Hjelpeorganisasjonar når ikkje lenger fram med forsyningar til flyktningane, og kamphandlingane rykkjer stadig nærare.

Etnisk motivert

Abiy-regjeringa blir samtidig skulda for etnisk motivert forfølging av tigrayer, for vilkårlege arrestasjonar, for å fryse bankkontoar og for diskriminering og trakassering.

I helga kalla regimet i Addis Abeba heim tre soldatar som tenestegjorde i FN-styrken i Sør-Sudan, fordi dei var etniske tigrayer. FN-styrken reagerte sterkt på dette.

– Dersom personell blir diskriminert som følgje av den etniske tilhøyrselen sin eller av andre grunnar, kan det vere eit brot på menneskerettane, heiter det i ei kunngjering frå styrken.

Norsk bekymring

Den etiopiske militæroffensiven i Tigray bekymrar òg utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Noreg er djupt bekymra over den forverra situasjonen i Tigray og følgja for regionen, tvitra ho seint tysdag kveld.

Søreide ber partane om straks å leggje ned våpena, slutte opp om fredsinitiativet til Afrikaunionen (AU) og den regionale austafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD, respektere folkeretten og verne sivilbefolkninga.

