Biden vil truleg søkje å ta opp att atomavtalen med Iran

utenriks

Men Israel er sterkt imot å gjenopplive avtalen, og Trump-regjeringa prøver å påverke situasjonen før maktskiftet. I praksis har dei allereie endra fakta på bakken i Midtausten.

Iran har ikkje tenkt å unnskylde eller gløyme USAs «stadige brotsverk mot det iranske folk». Men det hindrar ikkje at landa kan ha ein viss kontakt, melde utanriksdepartementet i Teheran denne veka. Det blir tolka som ei opning for framtida.

Onsdag følgde Irans president Hassan Rouhani opp i ein TV-tale.

– Vi kan vende tilbake til tida før det vart spent, og dersom den nye administrasjonen i USA viser riktig politisk mentalitet, vil det vere enkelt å komme fram til ei løysing, sa Rouhani.

Dersom president Joe Biden sluttar opp om atomavtalen igjen og USA oppfyller forpliktingane sine i samsvar med han, så vil Iran gjere det same, la han til.

Biden har sagt seg villig

President Donald Trump trekte i 2018 USA ut av avtalen, som kort sagt går ut på at Iran slepp sanksjonar mot å avgrense opprikinga av uran og opnar for inspeksjon.

Eitt år seinare trekte òg Iran seg frå delar av avtalen, som resten av signaturlanda held fast ved.

Biden, som var visepresident då avtalen vart inngått i 2015, har tidlegare sagt seg villig til å gjenopplive avtalen, så lenge Iran først går tilbake til å respektere reglane.

– Eg trur han kjem til å prøve i alle fall, for han har vist at han trur på internasjonale avtalar og institusjonar, seier Jan Hallenberg, som er forskingsleiar på Utrikespolitiska institutet i Sverige.

Jobba med avtalen

Eitt teikn på at Iran blir viktig, er Bidens val av Tony Blinken til utanriksminister. Blinken var sentral i arbeidet som leidde fram til atomavtalen,

Han var òg imot å setje den iranske Revolusjonsgarden på USAs terrorliste av frykt for at det ville slå negativt tilbake, og han var sterkt kritisk til at Trump trekte USA frå avtalen fordi det sette USA på kollisjonskurs ikkje berre med Iran, men også med allierte.

– Dette gir dei kompromisslause i Iran eit påskot for å ta opp att arbeidet med ei atombombe, utan ein internasjonal koalisjon til å stanse dei, eller inspektørar til å få fram det dei driv med, sa han.

Sementere fakta på bakken

Men med berre nokre veker igjen til Biden tek over Det kvite hus, jobbar Trump-administrasjonen på høggir for å sementere Midtausten-politikken sin.

Utanriksminister Mike Pompeo har den siste tida reist rundt i regionen til landa som er imot ei politisk tilnærming til Iran, blant dei Israel og Saudi-Arabia.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjer det på si side klart at USA ikkje må gjenopplive atomavtalen. Han krev full kompromissløyse overfor Iran.

Kritisk til Saudi-Arabia

Gjennom valkampen har Biden i krasse ordelag kritisert regionens andre erkekonservative stormakt, det sunnimuslimske kongedømmet Saudi-Arabia, som har nære band til Trump.

Uansett kor mykje Netanyahu og Saudi-Arabia prøver å hindre det, vil dei måtte finne seg i det om Biden endrar linje overfor Iran, seier Hallenberg.

– Om Biden meiner at det er i USAs strategiske interesse å prøve å forhandle fram ein avtale, antakeleg i modifisert form, vil han gjere det. Så får ein løyse dei andre problema seinare, seier han.

– Det sender jo òg eit signal til både Israel og Saudi-Arabia at dei ikkje har noka vetomakt mot USA, seier han.

Vanskeleg å tru på USA

Samtidig kan det etter alt som har hendt dei siste fire åra bli vanskeleg å få Iran til å stole på at USA har vilje og evne til å halde ord, meiner Hallenberg.

Iran kjem no òg til å stå overfor ein sterk front, danna av dei sunnimuslimske regima i regionen, saman med Israel.

– Mot det står Irans høve til å komme inn att i avtalen, og eg trur det aspektet veg tyngre, seier han.

Tostatsløysinga

Hallenberg trur òg at Biden på ein eller annan måte vil prøve å vekkje liv i prosessen for ei tostatsløysing mellom Israel og palestinarane.

Men på dette området har Trump-administrasjonen i sterk grad endra grunnlaget, mellom anna ved å flytte ambassaden til Jerusalem, anerkjenne israelsk suverenitet på dei syriske Golan-høgdene og komme Israel i møte når det gjeld den okkuperte Vestbreidda.

– Dette skaper fakta på bakken, og Biden kan ikkje bryte med alt dette på ein ettermiddag. Han blir nøydd til å tilpasse seg ein annan situasjon enn den som var før, seier Hallenberg.

