EU-topp åtvarar mot å lette på koronatiltak for tidleg

utenriks

– Vi må lære frå i sommar og unngå å gjenta feila med å opne opp for raskt, seier von der Leyen onsdag.

I førjulstida har enkelte land byrja å lette på tiltak som er innførte for å kjempe mot pandemien, inkludert krav om at folk held seg heime.

– Om vi opnar opp for mykje for raskt, risikerer vi ei tredje bølgje etter jul. For fleire veker sidan sa vi at denne jula blir annleis. Og ja, ho blir stillare, seier EU-kommisjonens leiar.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa tysdag kveld at butikkar kunne opne laurdag og at kravet om å halde seg inne blir erstatta av eit portforbod om natta frå 15. desember. Dei 16 tyske delstatane er samde om mindre inngripande tiltak for resten av desember enn det som først var foreslått. Frå vesle julaftan til første nyttårsdag er det lov å komme saman i grupper på opptil ti personar. Fram til det er grensa fem personar.

I den siste oppdateringa frå EUs smittevernbyrå (ECDC) blir situasjonen beskriven i dei fleste landa – inkludert Frankrike og Tyskland – som «svært urovekkjande».

