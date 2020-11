Minst fire migrantar døydde etter at båt kantra ved Kanariøyane

utenriks

Redningsmannskap leita onsdag etter fleire offer for ulykka som skjedde utanfor fiskarlandsbyen Orzola kvelden før.

Ei talskvinne for redningstenesta seier at fem av dei om bord tok seg til land på eiga hand, medan 15 andre vart redda.

Leiaren for redningstenesta på Lanzarote seier 28 personar overlevde, og at fire døde er funne. Det blir frykta at ytterlegare tre er døde.

Over 18.000 migrantar har komme til Kanariøyane frå Afrika det siste året, to tredelar dei siste månadene.

Regjeringa kunngjorde førre veke planar om leirar for 7.000 menneske og ein diplomatisk offensiv i fleire land i Vest-Afrika for å prøve å bremse migrasjonen.

(©NPK)