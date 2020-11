Spania lovar gratis koronavaksine

utenriks

Vaksinasjon kan byrje så snart legemiddelbyrået i landet godkjenner ein vaksine til bruk. Det vil truleg skje i januar, seier helseminister Salvador Illa.

Først ut er bebuarar og personale på pleieheimar, før særs sårbar helsepersonell følgjer etter. Deretter vil vaksinen bli tilbydd til andre helsearbeidarar.

Håpet er at 2,5 millionar menneske i landet kan vere vaksinert innan mars. Planen definerer òg 18 andre grupper som bør prioriterast fram til juli. Illa seier at regjeringa har prioritert basert på sårbarheit for covid-19, risiko for smitte, sosial og økonomiske følgjer av ein potensiell infeksjon og faren for å spreie smitten vidare.

Spania, som har 47 millionar innbyggjarar, er blant landa som har vorte hardast ramma av pandemien i Europa. Til no er om lag 1,6 millionar smittetilfelle registrert, og landet har meir enn 43.000 koronadødsfall.

