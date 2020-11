Thailandske protestleiarar blir sikta for kritikk av kongehuset

utenriks

Meldingane om siktingane kjem før det er venta ein ny stor demonstrasjon i hovudstaden Bangkok. Lova er ein av dei strengaste i verda i sitt slag og inneber at personar som kritiserer eller krenkjer kongefamilien, kan dømmast til 15 års fengsel for kvart tiltalepunkt.

Eit krav i demonstrasjonane, som blir leidde av studentar, er at statsminister Prayut Chan-o-cha og regjeringa hans går av, at grunnlova blir skriven om og at det blir gjennomført ei reform av kongehuset.

Lova er kontroversiell fordi kven som helst – ikkje berre kongelege eller styresmaktene – kan melde brot på lova, som har ført til at ho tidlegare har vorte misbrukt i politisk hensikt.

Den har ikkje vorte brukt dei siste tre åra, fordi kong Maha Vajiralongkorn har informert regjeringa om at han ikkje ønskte å sjå den bli teken i bruk.

