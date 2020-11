«Omvendt» sommar med regn og flaum i vente for Australia

utenriks

– Utsiktene våre er heilt omvendt frå det vi opplevde i Australia i fjor, seier sjef Andrew Watkins for det meteorologiske instituttet i landet.

– Denne sommaren er det venta meir regn enn normalt i delstatane New South Wales, Victoria og Queensland, noko som betyr at vi står overfor ein auka risiko for flaum, seier han.

Den australske sommaren frå 2019 til 2020 var den varmaste i landet nokosinne. Januar, som var den varmaste månaden nokon gong målt i Australia, hadde ein gjennomsnittstemperatur for heile landet på over 30 grader kvar dag.

Skogbrannane, som oppstår hyppig om sommaren i dei tørre områda i søraust, spreidde seg djupt inn i dei tropiske delane lenger nord.

Meir enn 115.000 kvadratkilometer brann. 33 menneske mista livet i brannane, og tusenvis av heimar vart øydelagde. Det er den største skogbrannen i Australias moderne historie, og forskarar meiner han var ein konsekvens av tørke knytt til klimaendringar.

Så mange som tre milliardar dyr døydde eller vart fordrivne av herjingane til skogbrannane, kom det fram i ein rapport bestilt av Verdsnaturfondet (WWF) i juli. Der blir brannane omtalte som «ein av dei verste katastrofane for dyrelivet i moderne historie».

