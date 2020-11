EU-topp trur ikkje på stor frihandelsavtale med USA

utenriks

Forhandlingane om det transatlantiske partnarskapet TTIP vart lagde på is då Trump vart vald til president i USA. Sjølv om Trump er på veg ut av Det kvite hus, seier Dombrovskis til Euractiv at dei ikkje planlegg å ta opp att forhandlingane.

– Det var mykje motstand mot TTIP i USA og EU. Vi ser ikkje at det er ein farbar veg å gå tilbake til same omfattande forhandlingar om ein frihandelsavtale med USA. Då vil dei same problema komme til overflata igjen, seier mannen som har det overordna ansvaret for handel i EU-kommisjonen.

– Men vi ser på område der vi kan inngå mindre avtalar for å leggje til rette for varehandel. Vi er klare til å sjå på meir liberalisering for andre varer enn landbruksvarer, dersom USA er interessert, seier han.

USA og EU er for tida inne i ein handelskonflikt der begge har innført straffetoll som svar på ulovlege subsidiar til flyprodusentane Boeing og Airbus. Dombrovskis vil ikkje seie om det har komme signal om ei løysing frå folka rundt påtroppande president Joe Biden.

– Vi forhandlar no med dagens administrasjon. Men på generelt grunnlag ventar vi meir engasjement i multilaterale samarbeid og ein ny start i det transatlantiske forholdet, seier visepresidenten.

