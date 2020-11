Livstidsdommar for kuppforsøket i Tyrkia

utenriks

Blant dei dømde er fleire tidlegare jagarpilotar i det tyrkiske luftforsvaret. Dei har vore tiltalte for lovbrot som drap, kuppforsøk og forsøk på å likvidere president Recep Tayyip Erdogan.

Rettssaka har vore ei av dei største sidan det mislukka kuppet mot Erdogan i 2016.

Det er teke ut tiltalar mot i alt 475 personar, inkludert generalar og flygarar ved Akinci-basen som ifølgje tiltalane organiserte kuppforsøket og bomba fleire regjeringsbygg, inkludert ein del av nasjonalforsamlinga.

Dei tiltalte har vorte skulda for å tilhøyre nettverket til den religiøse leiaren Fethullah Gülen, som bur i eksil i USA, og som Tyrkia skuldar for å ha orkestrert kuppforsøket. Gülen sjølv nektar for dette.

Om lag 220 personar vart drepne og fleire tusen såra i det mislukka kuppet.

