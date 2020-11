Rosneft startar opp gigantprosjekt i Arktis

utenriks

Rosneft-sjef Igor Setsjin kunngjorde oppstarten i eit møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag.

Vostok-prosjektet er ein hjørnestein i Russlands oljeplanar for Arktis. Formålet er å knyte saman oljeaktivitetane i nord, mellom anna med ein 770 kilometer lang oljerøyrleidning og eit hamneanlegg. Det skal òg byggjast to flyplassar og femten «industribyar», og håpet er at prosjektet skal skape 130.000 nye arbeidsplassar.

Setsjin har tidlegare sagt at prosjektet vil skape ein «ny olje- og gassprovins» på Tajmyr-halvøya lengst nord i Sibir.

Investeringane blir anslåtte til 10.000 milliardar rublar, noko som svarer til 1.172 milliardar kroner med dagens kurs.

Miljøorganisasjonar har vore kritiske og kravd at Russland må slutte å dele ut oljelisensar i nord.

