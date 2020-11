Slaget om Tigrays hovudstad nærmar seg – befolkninga på ein halv million må halde seg inne

utenriks

Statsministeren ber torsdag innbyggjarar i området om å halde seg innandørs. Fråsegna kjem etter at ein 72 timars frist for regionstyremaktene i Tigray til å leggje ned våpena sine gjekk ut.

– Etiopias nasjonale forsvarsstyrkar har fått ordre om å starte den tredje og avsluttande fasen i operasjonen vår for rettstryggleik, seier Abiy Ahmed Ali.

Dermed kan Etiopias hær starte angrepet på Mekele med stridsvogner og bataljonar som har rykt stadig nærare byen den siste veka. Det bur rundt ein halv million menneske i Mekele. Regjeringa til fredsprisvinnaren har tidlegare varsla at det vil bli vist «ingen nåde» overfor folk som ikkje kjem seg vekk i tide.

I fråsegna på torsdag seier likevel Abiy Ahmed Ali at det vil bli teke omsyn til sivilbefolkninga.

– I denne siste fasen vil vi gjere alt vi kan for å verne uskuldige sivile. Vi vil gjere alt vi kan for å sørgje for at byen Mekele, som er bygd gjennom vårt folks harde arbeid, ikkje vil bli alvorleg skadd, seier statsministeren.

Åtvaringar om brot på menneskerettane

Krigen, som ifølgje ekspertar har vore i emning sidan Abiy Ahmed Ali kom heim frå Noreg etter å ha fått Nobels fredspris for eitt år sidan, braut ut i starten av november. Det skjedde etter at Folkefronten for frigjering av Tigray (TPLF) heldt eit regionval styresmaktene i Addis Abeba ikkje anerkjende.

Det har vorte åtvara om brot på menneskerettane i krigen, og begge partar har vore kompromisslause og avvist internasjonale bønner om dialog og forhandlingar om ei våpenkvile.

Det har mellom anna ført til at meir enn 40.000 flyktningar har klart å ta seg ut av Tigray og over grensa til Sudan. Det allereie fattige nabolandet slit med å ta hand om flyktningane, og det har vorte åtvara mot at borgarkrigen kan utvikle seg til ein regional konflikt.

FN åtvarar om ressursmangel

Ifølgje FN-byrået FNs matvareprogram (WFP) er det no kritisk mangel på ressursar i Tigray.

WFP varslar at Tigrays sivilbefolkning er i ferd med å gå tom for kontantar og drivstoff, at meir enn 1 million menneske er internt fordrivne og at 100.000 flyktningar frå Eritrea vil mangle mat innan ei veke.

Fleire enn 600.000 menneske som er avhengige av månadlege matrasjonar, har ikkje fått desse denne månaden.

Tigray-regionen har vorte totalt avskoren frå omverda etter at krigen braut ut. Det har gjort det vanskeleg å få forsyningar inn, og informasjon om situasjonen ut. TPLFs leiing har kommunisert med omverda via satellittelefon og varsla at Tigray er klar til å kjempe til siste mann.

Human Rights Watch åtvarar om at «handlingar som med vilje hindrar naudhjelpsforsyningar», bryt med folkeretten.

(©NPK)