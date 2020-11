utenriks

Det er sett i verk smittesporing etter at Carl Philip, som er det svenske kongeparets einaste son og nummer to i søskenflokken, har testa positivt for koronaviruset, melder Expressen.

Paret har lettare influensasymptom, men har det etter omstenda bra, skriv det svenske kongehuset på nettsidene sine. Kongen, dronninga, kronprinsesse Victoria og ektemannen hennar, prins Daniel, skal no testast.

